Weil die alljährliche Flurreinigung aufgrund der Coronakrise abgesagt werden musste, entschloss sich Grimmensteins Ex-SPÖ-Gemeinderat Peter Kratochvil gemeinsam mit Florian, Christian und Kurt Waldherr dazu, die Hocheggerstraße zwischen B 54 und Hochegg von unachtsam weggeworfenem Müll zu befreien.

Außerdem sollen die aufgestellten Hinweis-„Hasen“ an die Autofahrer appellieren, ihren Mist nicht in der Natur zu entsorgen. „Bei unserer Tätigkeit am Gründonnerstag wurden entlang der vier Kilometer langen Straße 240 Liter, eine Grüne Tonne, diverse Getränkegebinde, Zigarettenschachteln, Konsum-Verpackungen aller Art und über 300 Zigarettenstummeln eingesammelt.“