„pro Aspang“-Weihnachtsgewinnspiel: Verlosung wieder virtuell

Corona-bedingt findet die Verlosung des traditionellen „pro Aspang“-Weihnachtsgewinnspiels auch heuer virtuell statt. Die Ziehung der Preise, die vor der Krise stets am Hauptplatz über die Bühne ging, wird am Freitag, den 7. Jänner, ab 18.15 Uhr auf Facebook und Youtube übertragen. Die Gewinnscheine – aufgefüllt mit Marken, die bei Einkäufen in teilnehmenden Betrieben erhältlich sind – können bis 18 Uhr abgegeben werden.

Gewinnmarken und Teilnahmekarten sind in folgenden Betrieben erhältlich: Allianz Agentur Aspang, Apotheke zur Hl. Dreifaltigkeit, Transportunternehmen Auerböck, Kosmetikstudio Melanie Berger, Drogerie Sonja Berger, BP-Tankstelle Pichler, Chill & Nails, Coiffeur Carlo, DM, Eurospar Plank, fashion in, Druck Gangl, Genius IT, Blumenbinderei Gruber, Fleischerei Gugerell, Haarstudio Margit, Glaserei Huber, Janisch/Frühwirth (Christbäume), Optik Klikovitz, Bäckerei Koll, Miele Luef, Bandagist Mayer, Mille Fleurs, Skribo Moschna-Scheurer, Cervenka Brigitte, Raiffeisen Region Wiener Alpen, Lagerhaus, Lotto Toto Rauscher, Sabine’s Geschenkartikel, Blumen Seehofer, Sparkasse, StiTech Stickelberger, Maler Traint, Reisebüro Top Spin, Wohnstudio Wolf.

Informationen: www.proaspang.at