Starke Töne: Junior Brass-Band probte in Pitten

Des weiteren tritt dieses Jugendblasorchester beim Landeswettbewerb in Rabenstein an der Pielach in der Wertungsgruppe BJ am 6. Mai an. Das Pflichtwahlstück „Klezmer Junior“ von Marco Somadossi fordert von den JungmusikerInnen eine perfekte Intonation, Dynamik und Artikulation sowie eine ausgewogene Balance im Zusammenspiel. Verschiedene Instrumentengruppen treten mit Solis hervor. Das irische Selbstwahlstück „Down by the Sally Gardens“ von Andreas Simbeni vereint irische Folkmusic mit Jugendblasmusik, und es wird das Rauschen der Weiden am Anfang mit zeitgenössischer Instrumententechnik des 20. Jahrhunderts dargestellt. Ebenfalls für die Musiker eine große Herausforderung.

Als Verpflegung durften Pizzen, Eis und Getränke nicht fehlen. Einen herzlichen Dank an den neugegründeten Eltern- und Förderverein mit Obfrau Hermine Besta fürs Auftreiben von Sponsoren. Besonderen Dank geht auch an die Firma Hamburger aus Pitten, die professionelle Notenmappen für die Probenarbeit ankaufte, an die Firma List, die die Pizzen an beiden Tagen finanzierte und an die Firma Uher, die die Getränke bereitstellten. Des weiteren wurden von den Verbandsgemeinden Gutscheine für Eiskugeln geordert und herzlichen Dank auch an den Verbandsobmann Vizebürgermeister Manfred Pfaller, der den Bereich der Volks- und Mittelschule Pitten den JungmusikerInnen zum Proben zur Verfügung stellte.

Alles in allem ein tolles Probenwochenende, das von allen Jungmusikern einen besonderen Einsatz forderte und wo sich die Franz Schubert Regional- Musikschule in der Region zum Ziel setzt, den Jugendlichen zu zeigen, dass das Miteinandermusizieren ein lebenslanger wertvoller Begleiter sein kann….

