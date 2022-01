Testergebnisse lassen auf sich warten

Keinen guten Schulstart gab es im Bildungsbereich am Mittwoch: Die sehnlichst erwarteten Ergebnisse der PCR-Tests, die am Dienstagmorgen durchgeführt worden waren, trafen nicht vor Unterrichtsbeginn ein. Somit war nicht klar, ob corona-positive Kinder am Unterricht teilnahmen. Viele halfen sich allerdings mit den sognannten ,,Nasenbohrertests" aus.

Lesezeit: 1 Min Christian Feigl