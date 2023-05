Frühlingsgenuss im Schloss Reichenau

Vollbild

FB

Eva Scheibenreif, Ewald Kreuzinger und Theres Winkler hatten eine gute Zeit im Schloss Reichenau. Bettina Johnscher-Furhmann mit Mann Gerhard und ihren Exotic-Bonbons. Ioannis Kyritsis verkauft gemeinsam mit seinem Sohn Spezialitäten aus Griechenland. Denise und Yvonne Wallner bieten Schmankerl vom eigenen Landwirtschaftsbetrieb in Küb an. Christine Vrochta-Laichter mit ihren Stoffbären. Liane und Josef Karlhofer bieten verschiedenste Stoffdrucke an. Im Organisationsteam waren Marcus Kainz, Daniela Graf, Aniko Kiss und Leiter Karl Christof.

1 /7