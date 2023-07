Ferienspiel Aspang: 20 Stationen in den Sommerferien

Ob die örtlichen Banken, die „Gesunde Gemeinde“, die Blasmusikkapelle oder die Bergrettung – zahlreiche Aspanger Vereine und Institutionen beteiligen sich auch heuer wieder am Ferienspiel im Ort. Insgesamt 20 Programmpunkte werden für die Kinder bereitgehalten – der Startschuss fiel in der ersten Ferienwoche mit gleich drei Stationen.

„Farbenspiele“: Die Künstlerinnen von morgen mit Brigitta Stritezsky. Foto: Gemeinde Aspang Markt

Den Auftakt bildeten in der Vorwoche ein Workshop in der „Blumenbinderei“, ein Nachmittag bei der Freiwilligen Feuerwehr Aspang und das Ferienspiel „Farbenspiele“ von Künstlerin Brigitta Stritezsky. „Ein großes Dankeschön an alle Firmen, Vereine, Banken und Privatpersonen, die unser Ferienspiel alljährlich unterstützen und Beiträge anbieten“, freut sich Bürgermeisterin Doris Faustmann (ÖVP).

Der nächste Ferienspiel-Termin: Am Montag, den 17. Juli, laden die „Wir Niederösterreicherinnen“ zwischen 13 und 15 Uhr zum „Flechten mit Weiden“. Treffpunkt ist das Amtshaus. Alle weiteren Termine finden Sie unter www.aspangmarkt.at