Heißer Kulturherbst mit Top-Gästen erwartet den Bezirk Neunkirchen

Soviel kann bereits jetzt verraten werden, es wird ein vielfältiger Kulturherbst. Die Reichenauer (Sommer)-Kulturtage im Parkhotel Hirschwang klingen mit den Kabarettisten Herbert Steinböck & Thomas Strobl „Wilde Mischung“ (8. 9.) und Clemens Maria Schreiner „Krisenfest“ (9. 9.) sowie mit Erika Pluhar & Adi Hirschal (10. 9.) aus. Restkarten gibt es unter parkhotelhirschwang.at

Einen literarischen Höhepunkt gibt es am 26. September in der Galerie am Stiergraben mit einer Lesung mit Franzobel und Anja Schmitter. Beide Autoren lesen aus ihren aktuellen Texten. Der Eintritt ist frei, aber eine Kartenreservierung (www.neunkirchen.gv.at) ist unbedingt nötig.

Seit über 40 Jahren bereist der Fotograf und Geograf Michael Martin aus München die Welt. Das Magazin GEO hat Michael Martin ein eigenes GEO extra gewidmet. Zu allererst haben ihn die Wüsten, die Arktis und die Antarktis interessiert. Doch dann entschied er sich für ein neues Großprojekt — Terra. 32 Reisen hat er dafür seit 2017 unternommen. Davon erzählt er am Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr im VAZ der Arbeiterkammer Neunkirchen. Karten gibt es unter www.kultur-nk.at und in der Buchhandlung Reithmeyer in Neunkirchen.

Über seine Reisen erzählt Fotograf und Geograf Michael Martin aus München am 13. Oktober in Neunkirchen. Foto: Joerg Reuther

Das Frauenhaus Neunkirchen feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen mit einem Kabarettabend mit Nadja Maleh „Bussi, Bussi“ am Donnerstag, 21. September, 19.30 Uhr im Veranstaltungszentrum der Arbeiterkammer Neunkirchen. Karten gibt es unter www.kultur-nk.at und in der Buchhandlung Reithmeyer in Neunkirchen.

Mit einem Auftritt von Nadja Maleh am 21. September feiert das Neunkirchner Frauenhaus seinen 30. Geburtstag. Foto: van der man

Am 23. und 24. September, jeweils 15 Uhr, kann man auf der Raxalm-Berggasthof in die Welt Viktor Frankls eintauchen. Norbert Mang (Regie und Sprecher) und Joachim Csaikl an der Harfengitarre bringen eine szenische Lesung mit dem Titel „Der Berg – Viktor Frankl – Teil 1“. Karten gibt es unter events.raxalpe.com

Mit einem vielfältigen Herbstprogramm kann auch Event-Kultur-Ternitz aufwarten. Top-Künstler wie unter anderen Zoe (16. 9.), Rudi Dolezal (22. 9.), Vika (18. 11.) und Voodoo Jürgens (7. 12.) werden erwartet. Karten gibt es unter event-kultur-ternitz.at