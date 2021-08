Die Aktivphase des Stadterneuerungsprozesses möchte man in Ternitz auf allen Ebenen nutzen. So soll auch die Jugend von dem Projekt profitieren. Das Team rund um SPÖ-Gemeinderat Erik Hofer möchte deshalb eine Freizeitarena für Jugendliche einrichten und begibt sich deshalb auf Ideensuche.

Mit im Boot sind die zwei Jugendlichen Elijha Schnyder und Sophie Riedl, die derzeit mit einem Fragebogen in Ternitz unterwegs sind und nach Anregungen für die Freizeitarena suchen. „Die Jugendlichen sollen mitentscheiden können, das ist uns sehr wichtig“, so Hofer. Errichtet werden soll die Arena übrigens am Hans-Czettel-Platz.

Wer noch keinen Fragebogen bekommen hat, aber dennoch seine Ideen bei diesem Projekt einbringen möchte, kann die Gruppe „Jugend Ternitz“ via Facebook oder Instagram anschreiben.