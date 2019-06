Religion angreifbar machen – dieses Ziel hat sich Religionslehrerin Maria Sanz an der Neuen Mittelschule Edlitz gesetzt. Und nahm daher mit den Schülerinnen und Schülern der zweiten Klasse der NMS Edlitz, die den katholischen Religionsunterricht besuchen, ein besonderes Projekt in Angriff. In mühevoller Kleinarbeit baute die engagierte Gruppe die örtliche Pfarrkirche nach – inklusive Innenleben!

Um das Modell möglichst realitätsgetreu nachbauen zu können, besorgten sich die Schüler diverse Unterlagen, etwa den Grundriss oder den Querschnitt der Wehrkirche. „Die Kinder haben sogar in ihrer Freizeit Ausflüge zur Kirche unternommen und selbst Fotos gemacht“, lobt Maria Sanz das Engagement der Kids. Auch der virtuelle Rundgang der Kirche habe entscheidend geholfen, so die Lehrerin, schließlich wurde auch das Innenleben der Kirche – das Modell ist zerlegbar – kreativ gestaltet. Und wer genau schaut, findet sogar eine Nachbildung von Pfarrer Ulrich Dambeck im Inneren der kleinen Modellkirche...

Gearbeitet wurde insgesamt drei Monate an dem 70x85x50 Centimeter großen Modell, welches demnächst im örtlichen Museum und später in der Schule ausgestellt werden soll.