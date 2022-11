Gloggnitz: Über Gemeinde verärgert

Enttäuscht zeigt sich Reinhard Kroiss von der Stadtgemeinde. Sein Projekt „Unimarkt“ am Badparkplatz kam nicht über die Planungsphase hinaus.

Die Möglichkeit einer Präsentation vor dem gesamten Gemeinderat wurde dem gebürtigen Gloggnitzer gleich gar nicht eingeräumt. „Ich betreibe seit drei Jahren als Franchisenehmer einen Unimarkt in Mürzzuschlag“, erklärt Kroiss, der die Verantwortlichen von Unimarkt für das Projekt in Gloggnitz hinter sich weiß. Sein Plan war es, am Badparkplatz, der im Eigentum der Gemeinde steht, einen solchen Markt errichten zu lassen. „Mit einer definierten Anzahl an Parkplätzen, die den Besuchern des Naturbades, beziehungsweise jenen des Sportplatzes zur Verfügung stehen würden. Wir sind da offen für Lösungen, wie Parkdeck oder Tiefgarage“, skizziert der Kaufmann seinen Plan, den er nur im kleinen Kreis der Gemeinde vorstellen durfte. Dort führte er auch an, dass nach seiner Kalkulation die Gemeinde in den nächsten zwölf bis 15 Jahren mit Einnahmen von rund 500.000 Euro aus dem Titel der Pacht und Kommunalabgaben rechnen hätte können.

Reinhard Kroiss ist über die Absage der Gemeinde verärgert. Foto: Foto NÖN

Kroiss: „Und darüber hinaus werden Arbeitsplätze geschaffen, ein optischer Schandfleck beseitigt und die Anwohner müssen nicht durch die ganze Stadt fahren, um Einkäufe zu erledigen.“ Kroiss war verwundert, lange nichts von der Gemeinde zu hören. „Dann kam ein Zweizeiler mit dem Inhalt, dass das Projekt kein Interesse finden würde, und die Mehrheit es ablehnt“, wundert sich Kroiss nicht zuletzt deshalb, weil ihm nicht die Gelegenheit gegeben worden war, das Projekt detailliert vorzustellen. „Ich habe auch die Parkplatzsituation genau untersucht und meine, dass ein Auslangen gefunden werden kann. Es gibt kein negatives Argument für den Markt, und letztendlich hat die Gemeinde auch kein Risiko!“, so Kroiss.

Als Befürworter outet sich ÖVP-Stadtrat und Stadtmarketingobmann Ferdinand Griessner: „Der Markt wäre eine gute Ergänzung für den oberen Bereich und ein guter Ausgleich zur starken Konzentration im unteren Bereich der Stadt. Zudem bleiben die Parkplätze ja erhalten“. Bürgermeisterin Irene Gölles (Liste), bestätigt, dass es keinen Gemeinderatsbeschluss gegeben habe „Es gab Sitzungen mit allen Fraktionen und natürlich gab es auch Befürworter. Der Bau fände auf jedem anderen passenden Grundstück natürlich unser aller Zustimmung. Aber während der Bade- und Fußballsaison ist es dringend notwendig, ausreichend Parkplätze anbieten zu können“, so Gölles.

Stadtchefin Irene Gölles argumentiert mit benötigten Parkplätzen für Bad und Sportplatz. Foto: NOEN

Das sieht Reinhard Kroiss nicht so: „Meine Recherche und Fotodokumentation hat gezeigt, dass am heißesten Wochenende 91 parkende Autos vorgefunden wurden“, bekräftigt Kroiss seinen Standpunkt. Nach seinen Plänen würden nicht wirklich Parkplätze eingebüßt. Und der Unternehmer ist überzeugt, dass die Bevölkerung hinter ihm steht: „Ich habe zahlreiche Gespräche mit Gloggnitzer Bürger und damit auch Wählern geführt, der Wunsch nach Umsetzung ist da.“

