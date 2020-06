Den Naturpark in die Stadt holen. Nach diesem Motto widmen sich die Stadtverantwortlichen für Umwelt einem neuen Projekt. Neben den bestehenden Naturzonen im Stadtpark und dem Erlebnisparkbad werden Flächen ausgewählt, auf denen heimische Pflanzen wachsen und sich Nützlinge ausbreiten können.

All diese Flächen sollen zukünftig auch beschildert werden, um das Ökologiebewusstsein in der Bevölkerung weiter zu stärken. „Mit diesen naturnahen Bereichen mit strukturreicher, wechselnder Vegetation schaffen wir Rückzugsmöglichkeiten und ein vielfältiges Nahrungsangebot für Bienen und nützlichen Insekten“, so SPÖ-Umweltgemeinderat Christoph Wagner. Die Stadtgemeinde habe bereits in den letzten Jahren viel im Umweltbereich umsetzen können. „Die Naturparkgemeinde Ternitz hat im heurigen Jahr bereits zum vierten Mal in Folge den begehrten Umweltpreis ,Goldener Igel‘ erhalten. Wir unternehmen als e5-Gemeinde große Anstrengungen im Umweltbereich, um der nächsten Generation ein intaktes Ökosystem übergeben zu können“, so SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak.