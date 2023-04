Neunkirchens „City App“: Noch kein Vollbetrieb

Nach so manchen Anlaufschwierigkeiten scheint Neunkirchens neue „City App“ schön langsam auf Schiene zu kommen. Zwar läuft der Vollbetrieb nach wie vor nicht, doch kann die Applikation immerhin schon heruntergeladen werden.

Weil vorerst aber nur zwei Seiten befüllt sind, wird seitens der Stadt noch nicht aktiv dafür geworben. „Wir sind aktuell noch in der Anfangsphase, daher erfolgt die Bewerbung erst später“, sagt der projektverantwortliche Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP) gegenüber NÖN.at.

Nach den Osterfeiertagen sollen ihm zufolge nun alle bereits registrierten Teilnehmer kontaktiert und gefragt werden, ob Hilfe bei der Befüllung der Seiten vonnöten sei. „Wenn dem so ist, kümmert sich die Abteilung des Stadtmarketings darum.“ Aktuell sind rund 20 Neunkirchner Betriebe mit an Bord – ein erster, nämlich das Fotogeschäft Wieland, hat seine Seite auch schon befüllt. Weiterhin sei man auf der Suche nach zusätzlichen Betrieben. Der „Vollbetrieb“ soll schließlich in rund zwei Wochen erfolgen, rechnet Teix.

Wirtschaftsstadtrat Peter Teix (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Auf Nachfrage gibt sich der Wirtschaftsstadtrat aber ob der mehrmaligen Verzögerung durchaus selbstkritisch. „Der Kontakt mit den Unternehmen hätte intensiver sein können – in beide Richtungen“, meint er.

