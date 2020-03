Das Thema Steinbruch beherrscht die Marktgemeinde Scheiblingkirchen-Thernberg bereits seit einigen Monaten. Anrainer wehrten sich gegen das Vorhaben des Warther Unternehmers Franz Holzgethan. Dieser wird das Steinbruchprojekt vorerst einstellen.

„Wir stellen das Steinbruchprojekt ein, was aber nicht heißt, dass es nicht in einigen Jahren wieder aufgegriffen werden kann“, so Holzgethan in einer Stellungnahme. Er hoffe nun darauf, dass es, auch aufgrund der derzeitigen Lage in Österreich, eventuell zu einem Umdenken kommen könnte: „Man sieht es vielleicht sogar positiv, wenn man regional und umweltschonend Wurfsteine gewinnen kann, die in der Region für Hochwasserschutz und Wildbach-Verbauung dringend gebraucht werden!“ Denn allein im nächsten Jahr stehen zahlreiche Hochwasserschutzmaßnahmen an.

„Man könnte die Steine vom gewünschten Steinbruch in 15 bis maximal 30 Minuten mit dem Lkw zur Baustelle bringen. Da sich aber ein Teil der Scheiblingkirchner Bevölkerung dagegen ausgesprochen hat, werden wir den Abbau nicht beginnen und die Steine müssen aus dem tiefsten Burgenland antransportiert werden. Das heißt konkret, dass drei Stunden Lkw-Fahrt nötig sind, um eine Fuhre Steine in die Region zu liefern. Ob das umweltschonend ist, stellen wir in Frage“, so Holzgethan weiter.

Den Unmut innerhalb der Bevölkerung kann der Warther Unternehmer nicht verstehen. Eine Infoveranstaltung im Spätsommer wurde laut ihm zum größten Teil positiv aufgenommen.

Franz Holzgethan lässt vorerst von seinem Projekt ab.

„Wir haben ausführlich informiert, dass der Abbau in Trichterform stattfinden würde und das Abbaugebiet zu keiner Zeit vom Ort aus einsehbar wäre. Es wurde auch klargestellt, dass es maximal zwei Mal im Jahr Sprengungen gegeben hätte, die von einem speziellen Unternehmen durchgeführt worden wären. Es würde zu keiner Zeit eine Gefährdung für den Ort geben“, erklärt Holzgethan.

Der Unternehmer bedauert, dass es dennoch Kritiker gäbe, die sich nicht wirklich mit der Thematik auseinandersetzen würden, denn „jeder Einzelne von uns benötigt 25 Tonnen mineralische Rohstoffe jährlich!“ Außerdem betont Holzgethan, dass sein Betrieb ausschließlich regional arbeiten würde. „Wir haben einen Gebietsbauvertrag mit der EVN, um im Bezirk die Energieversorgung auszubauen und aufrecht zu erhalten.

Weiters beschäftigen wir rund 60 Mitarbeiter, die großteils aus der Region sind und in unmittelbarer Nähe ihren Arbeitsplatz haben und nicht irgendwo zur Arbeit pendeln müssen. Auch die Kommunalsteuer, die wir jährlich in einer Höhe von rund 55.000 Euro an die Gemeinde bezahlen, ist nicht von der Hand zu weisen. Wir hoffen noch auf ein Aufwachen und Umdenken der Bevölkerung, um die regionale Versorgung mit Mineralstoff aufrecht zu erhalten“, so Holzgethan.

„Steinbruch ist kein Neuland für uns!“

Bereits seit 15 Jahren betreibt die Firma Holzgethan einen Steinbruch im Scheiblingkirchner Ortsteil Witzelsberg. „Ein Steinbruch ist kein Neuland für uns. In den letzten 15 Jahren gab es in Witzelsberg keinen einzigen Vorfall, weder Arbeitsunfall noch Lkw-Unfall. Es gab auch noch keine einzige Beschwerde der Bevölkerung“, so der Unternehmer in seiner Stellungnahme. Hier habe man laut ihm so umweltschonend und unauffällig gearbeitet, dass „der Großteil der Bevölkerung gar nicht mitbekommen hat“, dass hier gearbeitet werde .

Groß ist die Erleichterung nun bei den Polit-Verantwortlichen der Gemeinde. Allen voran bei ÖVP-Bürgermeister Hans Lindner: „Wir sind natürlich froh über die Entwicklung!“ Die Hoffnung, dass das Projekt doch nicht umgesetzt werde, sei groß. Dennoch hätte Franz Holzgethan noch die nächsten fünf Jahre die Möglichkeit, an dieser Stelle (siehe Bild oben) einen Steinbruch zu verwirklichen.