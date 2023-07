Willendorf: Alte Bauhof-Garage wird zu Sitzungssaal

Rund 970 Einwohnerinnen und Einwohner zählt Willendorf aktuell - der Sprung über die Tausender-Grenze ist also nicht mehr in allzu weiter Ferne. Damit einher würde auch eine Vergrößerung des Gemeinderates von aktuell 15 auf 19 Mandatare gehen - die Bedingungen dafür sind aber nicht unbedingt gegeben. „Schon jetzt ist es in unserem Sitzungssaal sehr eng“, schildert Bürgermeister Hannes Bauer (ÖVP) die Problemstellung.

Mit der alten Bauhof-Garage wurde nun eine Location für einen größeren Sitzungssaal gefunden - seit der Übersiedelung auf den neuen Bauhof dienen die Räumlichkeiten direkt beim Gemeindeamt lediglich als Abstellmöglichkeit. „Geplant ist auch eine kleine Bühne. So können in dem Raum künftig auch kleinere Vorträge stattfinden“, so der Plan des Ortschefs. Fix ist auch die Errichtung einer barrierefreien Toilette.

Der bisherige Sitzungssaal soll erhalten bleiben und für kleinere Besprechungen genutzt werden - außerdem soll er um Kästen ergänzt werden, um wiederum im gemeinsamen Büro von Amtsleiter und Bürgermeister ein wenig mehr Platz zu schaffen. „Umgesetzt werden soll das Projekt im nächsten Jahr, aktuell holen wir Angebote für das Vorhaben ein“, erklärt der Bürgermeister. Das Investitionsvolumen beträgt grob 150.000 Euro, wobei die Gemeinde allerdings mit Förderungen rechnet.