Coronabedingt musste ein lange vorbereitetes Projekt aufgeschoben werden – doch jetzt ist es soweit. Mit Anfang Februar startet der Umbau des bestehenden Gemeindeamtes, wie Bürgermeister Franz Pölzelbauer (ÖVP) gegenüber der NÖN bestätigt. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung im Herbst“, gibt Pölzelbauer Einblick in den Zeitplan.

Konkret werden die Büroräumlichkeiten sowie das Foyer neu gestaltet, der Eingangsbereich verlagert sich auf die Straßenseite. „Der jetzige, seitliche Eingang bleibt – von hier gelangt man auch künftig in den Saal, in dem die Gemeinderatssitzungen abgehalten werden“, informiert Bürgermeister Pölzelbauer im NÖN-Telefonat.

Abseits dessen wird auch ein Schrägaufzug beim neuen Eingangsbereich installiert – somit ist der Besuch der Amtsstube barrierefrei möglich. Für die Teilnahme an Gemeinderatssitzungen müsste aber auch künftig die Stiege überwunden werden: „Hier besteht aber die Möglichkeit, die Sitzung theoretisch jederzeit in der angrenzenden Kulturwerkstätte abzuhalten“, so der ÖVP-Ortschef. Die Gesamtkosten für den Amts-Umbau belaufen sich auf rund 300.000 Euro.

Parallel dazu soll vis-à-vis des Gemeindeamtes auch eine öffentliche Toilettenanlage errichtet werden.