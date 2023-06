Reformhaus feiert Doppelgeburtstag: 125 Jahre, 30 davon in Neunkirchen

Was 1898 als Drogerie und Kolonialwarenladen im Herzen von Baden begann, ist heute ein umsatzstarkes Unternehmen mit 150 Mitarbeitenden. Gegründet von Hans Prokopp, dem Urgroßvater des aktuellen Geschäftsführers Christian Prokopp, lebt man die Werte, die von jeher wichtig waren. „Wir bekennen uns zu Nachhaltigkeit, Fairness, Regionalität und Kreislaufwirtschaft und setzen auf zukunftsträchtige Konzepte wie Abfüllstationen zur Vermeidung von Plastikmüll und die Einführung eines digitalen Kassenbons, der den klassischen Bon aus Papier ersetzt. Nachhaltigkeit und Ursprünglichkeit sind oberstes Credo.“

Saftbar nach wie vor ein Renner

Werte, die auch in der Bezirkshauptstadt von den Einkäufern seit 30 Jahren geschätzt werden: „Wir bieten eine breite Auswahl an hochwertigen Reformartikel, ein Hildegard von Bingen-Sortiment und auch Produkte für Nahrungsmittelunverträglichkeiten“, erklärt Filialleiterin Silvia Panholzer. Abgerundet wird die Produktpalette von einem großen veganen Sortiment, darunter auch Pflegeprodukte. Nach wie vor ein Renner im Haus seien die Vitaminsäfte an der Saftbar, so Panholzer, die selbst heuer ihr zehnjähriges Firmenjubiläum feiert und sich mit drei Kolleginnen um die Kunden kümmert.

Neben dem Fokus auf Regionalität und kurze Transportwege setzt das Unternehmen auf innovative Maßnahmen. Durch die Umstellung aller Filialen auf LED-Lampen werden jährlich 67,5 Prozent der notwendigen Kilowattstunden eingespart. Auch beim Thema verpackungsfreies Einkaufen gehört Prokopp zu den Vorreitern. Ein Meilenstein war die Einführung von Abfüllstationen. An diesen können Produkte wie Getreide, Hülsenfrüchte, Pasta und Saaten von Bio-Bauern aus Niederösterreich in mitgebrachten Behältnissen eingekauft werden. Besonders stolz ist das Familienunternehmen auch darauf, dass man das gekaufte Getreide in den Filialen frisch mahlen lassen kann – und zwar ohne Aufpreis.

Das nächste Ziel im Familienbetrieb ist die Übergabe der Geschäftsführung an die fünfte Generation. Valentina Prokopp ist für den Bereich Marketing verantwortlich, ihr Bruder Maximilian leitet die Filiale Lindengasse im 7. Wiener Gemeindebezirk.

