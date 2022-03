Neunkirchen: Spitals-Belegschaft mit Appell an die Politik

„Es ist fünf nach zwölf!“ Mit dieser Botschaft wandte sich – einmal mehr – österreichweit das Gesundheitspersonal an die Politik, um auf die Situation in der Branche aufmerksam zu machen.

Auch in Neunkirchen hatte sich ein Teil der Belegschaft am Donnerstagmittag zur Unterstützung der „Offensive Gesundheit“ – ein Zusammenschluss der Arbeiter- und Ärztekammer sowie der Gewerkschaften im Gesundheits- und Langzeitpflegebereich – zu einem Treffen zusammengefunden. Die Hauptforderung aller Beteiligten: Der Nationalrat wolle „umgehend Maßnahmen beschließen, um die akute Krise im Gesundheitswesen und der Langzeitpflege zu beenden“.

„Die Spitäler brauchen sowohl im Pflege- wie auch im ärztlichen Bereich dringend mehr Personal!“

Elisabeth Krenek, Betriebsratsvorsitzende am Landesklinikum Neunkirchen

Das sieht auch Elisabeth Krenek, Betriebsratsvorsitzende am Landesklinikum, so. Zwar würden ihre Kollegen im Klinikum „hochprofessionelle und sehr engagierte Arbeit“ leisten, doch würden die Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem dazu führen, dass viele „ausgelaugt“ seien, so Krenek: „Die Spitäler brauchen sowohl im Pflege- wie auch im ärztlichen Bereich dringend mehr Personal!“ Das blau-gelbe Pflegepaket des Landes sei „ein kleiner Schritt in die richtige Richtung“, abseits dessen fordert man vom Bund ein Bündel an Maßnahmen: Neben der Aufstockung des Personals wünscht man sich auch mehr Anerkennung der Arbeit – nicht zuletzt finanziell – sowie existenzsichernde Ausbildungsplätze und die Anerkennung von Pflegearbeit als Schwerarbeit. „Als Betriebsräte setzen wir uns für die Interessen der Mitarbeiter ein. Uns geht es aber gleichermaßen um das Wohl der uns anvertrauten Menschen“, so Krenek.

Via www.offensivegesundheit.at können die Forderungen der Bürgerinitiative unterstützt werden.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden