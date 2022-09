Protestaktion wegen unsicherem Schulweg

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Von Beginn an wurde hier verabsäumt, einen sicheren Übergang von der Fußgänger- und Radunterführung zur Schule einzuplanen. Dabei ist die Notwendigkeit einer solchen offensichtlich“, heißt es in einer Aussendung. Das säumige Vorgehen der Stadtregierung wird angeprangert: „Sämtliche Initiativen, die sich dafür einsetzen, dass die Kinder zu Fuß bzw. mit dem Fahrrad in die Schule kommen und nicht mit dem Auto gebracht werden, werden damit völlig zunichtegemacht!“ Einwände und ein Antrag der Bürgerliste seien stets vom Tisch gewischt worden. „Bei der Aktion haben wir sehr viel Zuspruch bekommen“, sieht sich NEOS-Initiator Ilhami Bozkurt bestätigt.

Für SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak ist die Protestaktion schwer nachzuvollziehen: „Am Donnerstag gibt es bereits eine diesbezügliche Verkehrsverhandlung, die es schon viel früher hätte geben sollen, weil wir dazu im Land schon im Juli angesucht haben.“ Warum es bis dorthin acht Wochen dauern würde, verstehe Dworak nicht. „Aber natürlich ist es auch unser Wunsch, dort einen Zebrastreifen zu errichten!“

Dass die Opposition daraus nun politisches Kapital schlagen möchte, nehme er zur Kenntnis.

