Geplanter Handymast lässt die Wogen in Mollram hochgehen

300 Personen haben sich damals bei einer Unterschriftenaktion gegen die Errichtung des Mastes ausgesprochen. Das ist eine Anzahl, die knapp mehr als der Hälfte der Mollramer wahlberechtigten Bevölkerung entspricht. Umso enttäuschter ist man nun, dass das Projekt doch durchgezogen werden soll. Man sei enttäuscht, dass keine gemeinsame oder eine alternative Lösung gefunden werden konnte, so der Tenor der Gegnerinnen und Gegner.

Bei der Stadtgemeinde beteuert man, alles in der Macht Stehende getan zu haben: „Wir haben vier Alternativstandorte vorgeschlagen, die von den Errichtern überprüft, aber nicht als gut genug angesehen wurden“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer und gibt zu, „damit selbst keine Freude zu haben. Aber wenn die Gutachten positiv sind und alle Auflagen von der Bauordnung her erfüllt sind, dann kann ich mich nicht gegen das Gesetz stellen. Da riskiere ich ein Verfahren wegen Amtsmissbrauch“, gibt er zu bedenken. Zudem stellt er klar, dass der Mast auch auf einem Privatgrundstück errichtet wird: „Da haben wir beim Standort schon gar keinen Einfluss darauf.“

Zwar habe es im Vorjahr zwischen Bevölkerung und Errichtern ein Gespräch gegeben, das habe aber nicht mit dem gewünschten Erfolg geendet. „Und man muss auch die andere Seite sehen. Die Verbindungen sind dort sehr schlecht. Viele machen in Zeiten wie diesen vermehrt Homeoffice und sind auf eine bessere Internetleitung angewiesen“, so Osterbauer, der in einem Schreiben alle Mollramer über den Stand der Dinge informiert hat. „Vier haben mich danach kontaktiert. Zwei waren für, zwei gegen das Projekt. Angerufen haben alle über das Handy...“

Bei der Stadtgemeinde geht man davon aus, dass nach entsprechender Bewilligung mit dem Bau des Mastes demnächst begonnen wird.