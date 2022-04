Prozess: Ex-Rathausmitarbeiterin zu zwei Jahren Haft verurteilt

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Vor dem Richter verantworten mussten sich nicht nur die frühere Bedienstete der Stadtgemeinde Neunkirchen, sondern auch ihr Sohn. Der Bediensteten war zur Last gelegt worden, dass sie die Stadt um 413.000 Euro, die Personalvertretung um 80.000 Euro geschädigt haben soll. Der Sohn der Ex-Mitarbeiterin soll 204.000 Euro davon bekommen haben – „wissentlich“, wie die Staatsanwaltschaft zu Beginn des Prozesses im Schwurgerichtsaal festhielt.

Die Obfrau des Neunkirchner Prüfungsausschusses, Regina Danov (FPÖ), war Zuhörerin bei dem Prozess. Foto: Christian Feigl

Die Erstangeklagte zeigte sich vor dem Richter reuig. Sie habe „das Vertrauen der Kollegen missbraucht“, sich dafür auch bei allen Betroffenen entschuldigt. Sie werde für die Tat „gerade stehen“. Dass sie ihren Sohn „mit hineingezogen“ habe, bereue sie: „Es war eine Erleichterung, aber auch ein Tiefschlag für mich, wie das ganze Kartenhaus zusammengebrochen ist“, so die Frau.

Sohn beteuerte Unschuld

Der Sohn gab bei der Befragung durch den Richter an, nicht gewusst zu haben, woher das Geld gekommen war. Er schaue seinen Kontoverlauf „nicht regelmäßig an, nicht jeden Tag“, so der Mann vor Gericht. Seine Mutter habe er „nie“ darauf angesprochen. In den Zeugenstand gerufen wurde später auch der Ehemann der Erstangeklagten. „Ich weiß nicht, warum sie so einen Fehler gemacht hat“, meinte er.

Die Verteidiger Christian Supper und Marlene Spenger. Foto: Christian Feigl

Während die Staatsanwaltschaft eine „tat- und schuldangemessene Bestrafung“ beider Angeklagter forderte, führte die Verteidigung die „vielen mildernden Umstände“ ins Treffen, etwa die Unbescholtenheit der Frau sowie das Geständnis und die Schadenswiedergutmachung.

Dass der Zweitangeklagte nichts von den Machenschaften seiner Mutter gewusst habe, sei „glaubwürdig“. Die Verteidigung beantragte daher einen Freispruch für den Sohn.

Urteil nicht rechtskräftig

Schließlich wurde die Erstangeklagte zu zwei Jahren Haft, davon 19 Monate bedingt, verurteilt. Für den Sohn gab es einen Freispruch. Die Staatsanwaltschaft erbat sich Bedenkzeit, das Urteil ist daher nicht rechtskräftig.

