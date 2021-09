18 Monate bedingt für Bauernhof-Feuerteufel .

Jenem 17-jährigen Brandstifter, der im Mai hintereinander in der Rotte Guggendorf bei Zöbern zwei Brände gelegt und einen weiteren versucht hatte zu legen, wurde am Montag in Graz der Prozess gemacht: Er bekam 18 Monate bedingt und muss sich an zahlreiche Weisungen, die er im Rahmen einer Therapie bekommt, halten.