Ternitzerin half beim Selbstmord mit Tabletten - sechs Monate bedingt

Mit sehr wenig Lebensqualität dürfte eine rund 60 Jahre alt Ternitzerin ihre letzten Monaten verbracht haben. Aufgrund einer chronischen Krankheit hatte sie stets starke Schmerzen, verließ praktisch das Haus nicht mehr, wegen Streitigkeiten mit den Nachbarn ging sie auch nur mehr selten in den Garten.

Kontakt zu Freunden und Familie gab es kaum - dafür über Dating-Apps zu Männern auf anderen Kontinenten. Ein Marokkaner soll so zu ihrem "Zieh-Sohn“ geworden sein, dem sie half, in Österreich sesshaft zu werden. Mit einem anderen Mann aus Afrika soll sie einen engen Kontakt aufgebaut haben: Täglich hätten die beiden miteinander videotelefoniert, die Hochzeit in Österreich soll schon beschlossene Sache gewesen sein. „Es war alles vorbereitet, sie hatte sogar schon Kleidung für ihn gekauft“, erzählt eine Freundin vor Gericht.

Per Dating-App verlobt

Zwei Wochen vor der geplanten Reise nach Österreich soll der Verlobte dann bei einem Auto-Unfall in seiner Heimat ums Leben gekommen sein - so jedenfalls wurde es der Ternitzerin von einem Mann berichtet, der sich als der Vater des Verlobten ausgab. Auf einem Video sei zu sehen gewesen, wie der leblose Körper des Verlobten aus dem Auto gezogen wurde; auch Bilder von einer Beerdigung sollen übermittelt worden sein.

Die Trauer um den Verlobten, den sie nie persönlich getroffen hatte, sei für die Ternitzerin ein schwerer Schlag gewesen. Sowohl ihr psychischer als auch ihr körperlicher Zustand hätten sich in den folgenden Wochen deutlich verschlechtert. Ihr Lebenswille sei geschwunden, dass sie sterben wolle, sei fortan täglich ein Gesprächsthema gewesen.

Abschiedsbriefe verfasst

Am Karfreitag vor einem Jahr schließlich soll sie den Entschluss gefasst haben, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Sie schrieb ihr Testament um, verfasste Abschiedsbriefe an den Zieh-Sohn und eine Patentochter - und bat ihre Freundin, die bei ihr wohnte, um sich um sie kümmern, ihr Medikamente und ein Glas Wasser zu bringen.

Genau deswegen stand am Donnerstag besagte Freundin in Wiener Neustadt vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft warf ihr Beihilfe zur Selbsttötung vor.

„Sie geht mir irrsinnig ab“

Die Angeklagte zeigte sich vor Gericht geständig. Sie schilderte, dass sie im Februar 2022 bei der Verstorbenen eingezogen sei: Sie habe gekocht, geputzt, Besorgungen erledigt - und am Gründonnerstag die Rettung gerufen, weil sich der Zustand ihrer Freundin drastisch verschlechtert hatte. Noch am selben Abend sei sie jedoch aus dem Krankenhaus wieder zurück gekommen - verzweifelt, weil ihr die Ärzte geraten hätten, mehrere Tage lang nur Wasser zu sich zu nehmen.

Warum hat sie ihre Freundin nicht von ihren Vorhaben abgebracht? „Es ist wie ein Film abgelaufen, ich habe nicht nachgedacht, ich habe funktioniert“, schilderte die Ternitzerin vor Gericht. Sie habe damals selbst mehrere Medikamente zu sich genommen. Rückblickend sei ihr bewusst, dass sie einen Arzt oder Psychiater zu Rate ziehen hätte können: „Sie geht mir als Mensch irrsinnig ab.“

Mildernde Umstände

„Früher oder später hätte sie sich umgebracht“, führte der Verteidiger der Ternitzerin aus, der auch darauf hinwies, dass seine Mandantin der Verstorbenen nur einen kleinen - für sich selbst genommen nicht tödlichen - Teil der großen Medikamenten-Menge gab, die laut Sachverständigen zum Tod führte; den Rest nahm sie selbst aus den Verpackungen. Der Verteidiger wies zudem darauf hin, dass die Verstorbene aufgrund ihrer chronischen Krankheit im Rahmen der Sterbeverfügung wohl die Möglichkeit einer geregelten Beihilfe zur Selbsttötung gehabt hätte.

Der Schöffensenat folgte der Argumentation der Verteidigung: Die chronische Krankheit der Verstorbenen wurde berücksichtigt, das Geständnis der Angeklagten sowie ihr bislang tadelloser Lebenswandel wurden mildernd gewertet.

Das Urteil: Sechs Monate bedingt - die vorgesehene Mindeststrafe. Die Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.

