Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht schuldig und sagte gleich zu Beginn: „Ich entschuldige mich für alles!“ Bei seiner Befragung erklärte er, dass „alles nur durch das Internet passiert ist“ und er da immer weiter hineingekippt sei. Er habe nie vorgehabt, jemanden zu verletzen.

Die Beamten vom Verfassungsschutz, die im Mai seine Wohnung durchsuchten, fanden auf seinem Handy 263 Audios, 148 Videos und 2.989 Bilder. Wann er was an andere Leute weitergeleitet hat, daran könne er sich nicht erinnern, so der Angeklagte. Er gab meist nur ausweichende Antworten und fand die Befragung vor Gericht sichtlich unangenehm. Der 19-Jährige versprach unter Tränen, dass er nach einem halben Jahr U-Haft nur nach Hause wolle und so etwas sicher nicht mehr machen würde, er sei da nur „hineingeraten“.

Die ermittelnden Beamten sehen die Sache anders: Einer sagte aus, dass der Mann allein auf 26 Telegram-Kanälen Nachrichten bekommen und verschickt hat. „Es waren auch viele nationalsozialistische Inhalte dabei.“ Der zweite Beamte: „Er war an rund 50 dschihadistischen und nationalsozialistischen Gruppen beteiligt und sehr gut informiert.“ Außerdem soll er bei vier Personen direkt versucht haben, sie für den IS zu rekrutieren und auch Ratschläge verteilt haben, in welche Länder man reisen muss, um sich dem IS anzuschließen.

Der Prozess wurde vertagt, weil ein psychologisches Gutachten für den Angeklagten eingeholt werden soll.