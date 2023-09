Wie eine Playstation und ein Reisepass ein Fall fürs Gericht wurden

Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig und gab an, den Reisepass gefunden zu haben. Er habe am 4. April eine Playstation 4 samt Rucksack vom Opfer geschenkt bekommen, in dem sich der Pass befand. ,,Später hat er mir geschrieben, wenn ich ihm seine Sachen nicht zurückgebe, wird mir etwas passieren. Ich wollte keinen Stress und habe den Reisepass zur Fundstelle in Neunkirchen gebracht”, so der Angeklagte. Laut Richter wurde dort aber kein Pass abgegeben.

Die Obsorgeberechtigte Großmutter des Beschuldigten bezeugte vor Gericht: ,,Er war bei uns und ich habe mitgehört, dass er meinem Enkel die Playstation 4 schenken will. Ich war dagegen, er hat sich aber trotzdem darauf eingelassen”. Laut Opfer hat der Angeklagte außerdem Drohungen per WhatsApp an ihn geschickt. Der behauptet aber, dass diese ausschließlich von einem Freund verfasst wurden, der ihm das Handy weggenommen hätte.

Das 17-jährige Opfer konnte vor Gericht nicht aussagen, weil er beim Fußballspielen einen Unfall hatte. ,,Ich weiß nicht einmal, wer mir gegenübersitzt”, gab er vor Gericht an. Der Prozess wurde deshalb vertagt.