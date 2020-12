„Besondere Zeiten bedürfen besonderer Maßnahmen!“ Davon sind Martin Hausmann und das Team der Puchberger ÖVP überzeugt. Weil viele Events in der Vorweihnachtszeit abgesagt werden mussten, wurde ein virtueller Adventkalender ins Leben gerufen. „Er soll die Wartezeit auf das Christkind verkürzen“, erklärt geschäftsführender Gemeinderat Martin Hausmann.

In Zeiten des Lockdowns befindet sich auf der Homepage der ÖVP Puchberg täglich ein Link oder ein QR-Code, wodurch man zu einer Adventgeschichte gelangt. Ab morgen – nach Ende des von der Bundesregierung verordneten harten Lockdowns – werden die QR-Codes im ganzen Ort und auch in den verschiedenen Rotten versteckt. „Durch Hinweise können diese Orte aber leicht gefunden werden“, so Hausmann. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage der ÖVP.

„Diese Art des Adventkalenders soll alle Kinder dazu animieren, nach der langen Zeit der Ausgangssperre wieder aktiv zu werden, an die frische Luft zu gehen und auch ihren Ort vielleicht ein bisschen besser kennen zu lernen. Natürlich sind auch alle Eltern und Großeltern eingeladen, die Kinder zu begleiten und sich durch die Adventgeschichten auf das Weihnachtsfest einstimmen zu lassen“, betont Martin Hausmann.