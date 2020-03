Wie Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) via "Facebook" mitteilte, wurden zwei Bewohner Puchbergs positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigt Diertl auch gegenüber NÖN.at. Gleichzeitig appelliert der Ortschef aber, nicht in Panik zu geraten: "Viel wichtiger ist es, die von der Bundesregierung beschlossenen Maßnahmen genau zu beachten und einzuhalten!" Trotz der aktuellen Ausnahmesituation halte Puchberg zusammen und könne diese Krise bewerkstelligen, ist er überzeugt.

Gleichzeitig berichtet der Bürgermeister von "massivem Ausflugsverkehr in der vergangenen Woche". Florian Diertl: "Am Donnerstag, 19. März und am Freitag, 20. März waren besonders viele Menschen hier, um etwa wandern zu gehen. Da herrschte Kaiserwetter." Er habe daher die Polizei informiert, die in weiterer Folge Aufklärungsarbeit bei den Besuchern leistete. "Die Kennzeichen waren ganz verschieden und von etlichen Bezirken. Viele haben eben die Flucht aufs Land angetreten", so Diertl, der aber appelliert, Wandertouren dieser Art aktuell zu unterlassen.