Breitband-Ausbau: 15 Kilometer Glasfaserkabel verlegt

Ob fürs Homeoffice, fürs Streaming oder für Videoschaltungen – in immer mehr Gemeinden setzt man auf Glasfaser-Internet, um sich im World Wide Web schneller fortbewegen zu können. So auch in Puchberg, wo mehr als 15 Kilometer Glasfaserkabel verlegt und 16 neu errichtete Schaltstellen an das Netz angebunden wurden. Haushalte können das Breitband-Internet ab sofort nutzen, weitere Bauarbeiten sind nicht mehr notwendig, sagt A1-Breitbandbeauftragter Paul Galuska: „Unser Ziel ist es, dass jeder Haushalt und jedes Unternehmen in Österreich von den Möglichkeiten der Digitalisierung profitiert. Ein schnelles Breitbandnetz ist die Basis für die Digitalisierung von Unternehmen und Gemeinden.“

Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ) unterstreicht das: „Eine schnelle und sichere Internetanbindung ist die Basis für die Nutzung von modernen Anwendungen. Mit dem A1-Glasfasernetz bringen wir die Infrastruktur der Zukunft nach Puchberg und eröffnen sowohl Privathaushalten als auch unseren Betrieben ganz neue digitale Wege.“