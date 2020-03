Anlässlich der aktuellen Ereignisse rund um das Coronavirus bietet man in Puchberg am Schneeberg Hilfestellungen für ältere Bürger ab 65 Jahren an. Wie SPÖ-Vizebürgermeister, Zivilschutzreferent Christian Dungl gegenüber der NÖN erklärt, erledige man Einkäufe von Grundnahrungsmitteln sowie die Besorgung rezeptpflichtiger Medikamente für ältere Mitbürger oder vorerkrankte Personen. Darüber hinaus erledige man auch Behördenwege für Puchberger dieser Bereiche. "Diese Hilfestellung und Unterstützung der älteren Menschen in Puchberg erfolgt durch die SPÖ- und ÖVP-Gemeinderäte", so Dungl zur NÖN. Ansprechpartner und Koordinator der Aktion ist Dungl selbst.