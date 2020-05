Gemeinderat tagte in der Schneeberghalle .

Fast im Rekordtempo absolvierten die Puchberger Gemeinderäte am Mittwochabend ihre erste reguläre Sitzung nach der Konstituierung. 29 öffentliche Tagesordnungspunkte wurden in nur einer Dreiviertelstunde abgehandelt, fast sämtliche Beschlüsse fielen einstimmig. Die Sitzung selbst fand aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht im Sitzungssaal, sondern in der Schneeberghalle statt.