Der Puchberger Bauunternehmer Robert Jägersberger ist neuer Bundesobmann des Baugewerbes in der Wirtschaftskammer Österreich. Der Wirtschaftsbund NÖ-Funktionär übernimmt den Vorsitz vom Steirer Hans-Werner Frömmel, der seit 2008 die Geschicke des Fachverbandes lenkte.

Jägersberger, der in Niederösterreich Landesinnungsmeister des Baugewerbes sowie Obmann-Stellvertreter der Sparte Gewerbe und Handwerk der Wirtschaftskammer NÖ ist, ist bereits seit 25 Jahren für den ÖVP-Wirtschaftsbund als Funktionär tätig. „Es freut uns, dass mit ihm wieder ein Niederösterreicher den Vorsitz in der Bundesinnung Bau übernommen hat“, betont Wirtschaftsbund-Direktor Harald Servus.

Auch Jägersberger selbst, der Eigentümer und Geschäftsführer seines Bauunternehmens in Puchberg am Schneeberg ist, freut sich auf seine neue Aufgabe „auch wenn die Zeiten aktuell keine einfachen sind", wie er betont. Er sei außerdem froh, dass sein Vorgänger der Bundesinnung ,,in wesentlichen Bereichen" erhalten bleibe, wie es in einer Aussendung des Wirtschaftsbundes heißt.