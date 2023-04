Katharina Schmirl: Vom Stammtisch auf die große Bühne

Ihre erste Bühne war das Wirtshaus. Dort, wo Katharina Schmirls Eltern ihre Gäste bewirteten, zeigte die Puchbergerin schon in Kindheitstagen ihr großes Talent. Sie las vor, brachte Gedichte zum Besten, spielte auf der Geige. „Zwischen einem Stammtisch und einem Theaterpublikum ist kein so großer Unterschied“, meint sie.

Ihre Bestimmung für die Schauspielerei war der 23-Jährigen also schon früh klar. „Egal, wo ich als Kind eine Bühne gesehen habe: Ich wusste immer, wie ich einen Weg hinauf schaffe“, sagt Schmirl. Weshalb sie nach der Matura am BG Babenbergerring in Wiener Neustadt die „Schauspielakademie Elfriede Ott“ besuchte. Dass sie sich dort beworben hatte, wusste zu dem Zeitpunkt aber nur sie ganz allein: „Als ich dann tatsächlich reingekommen bin‘, hab‘ ich meine Mama angerufen und ihr gesagt, dass in zwei Wochen mein Schauspielstudium beginnt“, erinnert sie sich zurück.





+

Parallel dazu starteten Schmirls erste Auftritte: an der Volksoper Wien, dem Stadttheater Mödling, dem „Scala Theater“ in Wien oder – back to the roots – beim „Kultur.Sommerfrische“-Festival in Puchberg am Schneeberg. Zu einer Herzensangelegenheit entwickelten sich außerdem die Einsätze für die Wiener Märchenbühne „Der Apfelbaum“, wo Schmirl als Puppenspielerin und Sprecherin fungiert. Dass es sich beim Publikum um vier- bis achtjährige Kinder handelt, mache das ganze so besonders, sagt Schmirl zur NÖN: „Weil es ein ehrliches Publikum ist. Wenn den Kindern fad ist, sagen sie es auch gleich mal!“

Mit Ursula Strauss auf der Kinoleinwand

Mittlerweile finden sich auf der Vita der 23-Jährigen neben etlichen Theaterauftritten auch drei Filme: Neben zwei Kurzfilmen auch der österreichische Kinostreifen „Full House“, in dem Schmirl eine Sozialarbeiterin mimt. „Ich war ultranervös – und kurz vor dem Dreh hab‘ ich plötzlich erfahren, dass ich zwei Szenen mit Ursula Strauss spielen werde. Da hatte ich schon großen Respekt.“ Ausgestrahlt wird das Familiendrama im Laufe des Jahres.

Aktuell arbeitet Schmirl übrigens auch an einem eigenen Filmprojekt – allzu viel will die Puchbergerin vorerst aber noch nicht verraten. Nur so viel: „Es wird eine sehr österreichische Tragikomödie über das Leben nach dem Tod.“ Der Dreh soll noch heuer losgehen.

"Ich möchte unbedingt mal die Lady Macbeth und Mutter Courage spielen", sagt Schauspiel-Talent Katharina Schmirl. Foto: Lukas Kühberger

Trotz des schon beachtlichen Lebenslaufs – Katharina Schmirl hat viel vor in den nächsten Jahren. „Ich möchte unbedingt mal die Lady Macbeth und Mutter Courage spielen. Die g‘standenen Frauen sind meine Lieblingsrollen!“ Fragt man Schmirl übrigens nach ihrem Vorbild, zählt sie gleich mehrere „g‘standene Frauen“ auf, darunter auch Mutter Barbara. „Mama war wohl meine erste Schauspiellehrerin. Ich habe selten eine Frau erlebt, die einen ganzen Raum so im Griff hatte wie sie.“

Obwohl die 23-Jährige mittlerweile vorwiegend in Wien lebt – nach Puchberg kommt sie regelmäßig. Nicht zuletzt, um im elterlichen Betrieb Hand anzulegen. Ein bisschen Wirtshaustochter ist sie ja schließlich immer noch...

