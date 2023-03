Landes-Ehrenzeichen für „Kinderpolizist“ Christian Dungl

Es ist eine besondere Auszeichnung, über die sich Puchbergs SPÖ-Vizebürgermeister Christian Dungl dieser Tage freuen darf. Im Rahmen eines Festaktes im Landhaus in St. Pölten wurde dem langjährigen Gruppeninspektor das Verdienstzeichen des Bundeslandes Niederösterreich verliehen. „Ich bin irrsinnig dankbar und total stolz“, sagt der Kommunalpolitiker, der auch beim NÖ Zivilschutzverband engagiert ist und in Neunkirchen als stellvertretender Bezirksleiter fungiert.

Die Auszeichnung hat Dungl seinem langjährigem Engagement als „Kinderpolizist“ in Wiener Neustadt zu verdanken. So zeichnet der Puchberger für Radfahrprüfungen, Vorträgen an Schulen und vieles mehr verantwortlich. Mit 1. Juli beendet Dungl das – und tritt in den Ruhestand. „Wobei ich auch in der Pension die Radprüfungen machen werden. Außerdem bleibe ich bei der ,Gemeinschaftskasse‘ der Landespolizeidirektion engagiert.“ Insgesamt stand Dungl dann 37 Jahre lang im Polizeidienst.

Christian Dungl mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Foto: NLK Filzwieser

Zu den ersten Gratulanten zählten neben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die die Auszeichnung übergab, auch der designierte SPÖ NÖ-Klubobmann Hannes Weninger, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), die Landtagsabgeordneten Franz Dinhobl (ÖVP) und Christian Samwald (SPÖ) sowie Rotkreuz NÖ-Präsident Josef Schmoll.

In Puchberg am Schneeberg ist Dungl seit 2020 Vizebürgermeister, zuvor war er geschäftsführender Gemeinderat.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.