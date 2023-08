Paradiesweg ist um neun Wohnungen reicher

Die Bauteile eins und zwei waren bereits im Vorjahr eröffnet und übergeben worden, am Mittwochnachmittag war der dritte und finale Teil an der Reihe: Neun Wohnungen, errichtet von der Gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Südraum mit Sitz in Bad Erlach, wurden an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben - das Projekt mit den insgesamt 27 neuen Wohneinheiten ist damit abgeschlossen.

Insgesamt fünf Millionen Euro habe man in die Anlage investiert, legte Südraum-Geschäftsführer Peter Schlappal in seiner Rede dar, rund 1,6 Millionen Euro für den jüngsten und zugleich finalen Bauteil, mit Unterstützung durch die NÖ Wohnbauförderung. „Hier soll eine Hausgemeinschaft entstehen - reden Sie miteinander, schreiben Sie sich nicht nur SMS“, gab Schlappal den neuen Bewohnern mit auf den Weg.

Dass unter ebendiesen auch einige „neue“ Puchbergerinnen und Puchberger sind, freute naturgemäß Bürgermeister Florian Diertl (SPÖ): „Und das nächste Bauprojekt in der Wüstenrotgasse läuft auch schon“, so Diertl, der die Schlüsselübergabe gemeinsam mit Bundesrätin Sandra Böhmwalder (ÖVP), Vizebürgermeister Christian Dungl, den Gemeindevorständinnen Sabine Zenz und Doris Schlichtinger (alle SPÖ) sowie Gemeindevorstand Johannes „Ax“ Jägersberger und Gemeinderat Gerhard Panzenböck (beide ÖVP) vornahm.

Die Segnung der dritten Wohnhaus-Stiege erfolgte durch Dechant Wolfgang Berger, die Fleischerei Nötsch übernahm die kulinarische Verpflegung der Feierstunde.