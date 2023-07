„Salamander“: 25-jährige Puchbergerin ist jüngste Lokführerin

Wer die Sommertage derzeit für einen Ausflug auf Niederösterreichs höchsten Berg nutzt und dafür in den „Salamander“ einsteigt, tut das womöglich mit ihr: Julia Schlichtinger (25) ist seit wenigen Wochen die jüngste Triebfahrzeugführerin der Puchberger Schneebergbahn. Und mit Begeisterung bei der Sache: „Es taugt mir sehr“, sagt sie im NÖN-Gespräch am Montagvormittag, kurz vor ihrer ersten Bergfahrt um 9 Uhr.

Im Betrieb tätig ist Schlichtinger seit September 2020. „Ich habe eigentlich immer etwas im technischen Bereich machen wollen und als Puchbergerin war die Schneebergbahn dann naheliegend“, erinnert sich die 25-Jährige zurück. Zunächst in der Werkstatt beschäftigt, war Schlichtinger zuletzt schon als Fahrtbegleiterin tätig. Dass sie die Ausbildung zur Triebfahrzeugführerin machen möchte, war aber damals schon klar - zu absolvieren sind dabei nicht nur Theorieeinheiten, sondern auch hundert Praxisstunden.

Julia Schlichtinger mit Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Mama und SPÖ-Gemeindevorständin Doris Schlichtinger, Geschäftsführer Hubert Resch und SPÖ-Vizebürgermeister Christian Dungl. Foto: Marktgemeinde Puchberg am Schneeberg

Ihre Jungfernfahrt vor wenigen Wochen war dann gleich in mehrfacher Hinsicht etwas besonderes. Weil das Damböckhaus das 150-jährige Bestandsjubiläum beging, übernahm Schlichtinger gleich den ersten Zug des Tages. Mit an Bord neben Schneebergbahn-Geschäftsführer Hubert Resch auch Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, Vizebürgermeister Christian Dungl und Gemeindevorständin Doris Schlichtinger, stolze Mama von Julia. „Natürlich war es ein wenig aufregend, man will ja alles richtig machen und hofft, dass alles gut läuft“, meint die 25-Jährige - und fügt gleich hinzu: „Aber ansonsten habe ich mich sehr entspannt und auch sicher gefühlt!“

Alles einsteigen! Julia Schlichtinger an ihrer Arbeitsstätte. Foto: Philipp Grabner

Nicht nur die Fahrt selbst obliegt Schlichtinger im Rahmen ihrer Tätigkeit, auch die Vorbereitung der Bahn übernimmt sie. „Ich schaue, ob alles in Ordnung ist, ob die Flüssigkeiten passen und ob der Kollege vor mir vollgetankt hat“, schmunzelt Schlichtinger. Ist das der Fall, folgen die Kontrolle des Fahrgastraumes und die Bremsproben.

Ende August geht es für Julia Schlichtinger dann zur zweiten Lehrabschlussprüfung im Bereich Eisenbahnfahrzeug-Instandhaltungstechnik. „Dann bin ich mit der Ausbildung fertig“, sagt Schlichtinger, wartet auf die „Salamander“-Gäste - und wird in wenigen Minuten mit ihnen talaufwärts fahren, auf Niederösterreichs höchsten Berg...