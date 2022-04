Von Traktor eingeklemmt: Feuerwehr übte für den Ernstfall

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Nach einer ersten Erkundung der Lage wurde in zwei Gruppen gearbeitet. „Unsere Notfall- und Rettungssanitäter versorgten gemeinsam mit dem Roten Kreuz Neunkirchen die eingeklemmte Person unter dem Traktor, während von den verbliebenen Kameraden die technische Rettung mittels Hebekissen veranlasst wurde“, berichtet FF-Pressesprecher Sebastian Knotzer.

Nach Befreiung der ersten Person und Verbringung in den Rettungstransportwagen wurde die Bergung der zweiten Person vorbereitet, welche – so die Annahme – tödliche Verletzungen erlitten hatte. „Dabei wurde der Fokus auf eine schonende und würdevolle Bergung der Leiche gelegt, da dies im Ernstfall auch Aufgabe der Feuerwehr ist“, so Knotzer.

Im Anschluss bedankte sich Kommandant Michael Riegler bei der Familie Tisch für das Übungsobjekt, beim Roten Kreuz für das Mitwirken und bei der Mannschaft für die Bereitschaft, am Wochenende zu üben.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.