Winter am Schneeberg: Karl Tisch sammelt für neues Buch

Es sind einmal mehr äußerst beeindruckende Bilder, die Puchbergs Buchautor, Bergfex und „Schneeberg-Karl“, Karl Tisch, auf seinem Facebook-Auftritt veröffentlicht hat. Der Schneebergdörfler, der 2018 mit „Der (Schnee)berg – Eindrücke, Erlebtes, Überliefertes“ ein umfassendes Werk im Kral-Verlag veröffentlicht hat, arbeitet an einem neuen Buch – und ist daher diesmal besonders oft auf „seinem“ Berg unterwegs.

So auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wo er die aktuellen Aufnahmen machte. „Ich bin über den Hengstweg aufgestiegen, oben ist die Lage derzeit hart und harschig, die Einfahrten sind aber okay“, schildert er seine Eindrücke vom Winter auf Niederösterreichs höchstem Berg. Die Lawinenwarnstufe liege derzeit bei Stufe zwei, so Tisch.

Die Übernachtung in einer Hütte auf 1.645 Metern (diese nutzt Tisch privat) habe er zweimal für Nachtaufnahmen unterbrochen, schildert der Bergfex: „Und da war es mit minus sechs Grad und 20 km/h Wind schon ziemlich kalt.“ Neben der Jagd auf gute Fotos ist Tisch bei diesen „Ausflügen“ auch stets für den Lawinenwarndienst unterwegs und gibt diesbezügliche Meldungen ab.

Karl Tisch arbeitet an einem neuen Buch. Foto: NÖN, Philipp Grabner

Sein neues Buch soll sich vorwiegend mit den Jahreszeiten am Schneeberg beschäftigen, so Tisch – dazu brauche es eben auch gute Winteraufnahmen. „Außerdem sollen die Bergrettung, die Alpinpolizei sowie Persönlichkeiten, die einst eine große Rolle am Schneeberg gespielt haben, vorkommen“, verrät Tisch. Fertig soll das Werk in gut zwei Jahren sein, parallel dazu plant der Schneebergdörfler auch einen Vortrag.

