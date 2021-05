Zeitgleich mit der Öffnung der Gastronomie öffnete auch das Zahnradbahnstüberl am 19. Mai erneut seine Pforten – allerdings mit einem neuen Team. Elzbieta Kowalska übernahm die Gaststätte bereits im April, bot aber bisher aufgrund der Corona-Vorgaben nur ,,Take away" an. „Es war reine Gefühlssache“, strahlt sie, „ich habe mir gedacht: Jetzt mache ich etwas!“

Insgesamt 23 Jahre lang führte sie das „Café Puchberg“, dann sei der Wunsch nach Veränderung dagewesen. Sie betreut nun beide Gaststätten und verwöhnt in Zukunft von früh bis spät Gäste und Einheimische mit gutbürgerlicher Küche. „Es verdient großen Respekt und Anerkennung, in Zeiten wie diesen neu zu starten“, lobt der Puchberger Landtagsabgeordnete Hermann Hauer (ÖVP) die Initiative bei einem Kurzbesuch, „das erfordert Mut und gibt auch anderen Mut!“

Die offizielle Eröffnungsfeier werde, wenn es die Umstände erlauben, im September stattfinden.