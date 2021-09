„Damals habe ich knapp daneben getroffen“, schmunzelt Andreas Bichler, „da war ich noch nicht so geübt!“ Die NÖN ist zu Gast bei einem der renommiertesten Armbrustbauer der Gegenwart. Vor mehr als zehn Jahren wagte er für das Schweizer Wissensmagazin „Einstein“ im SRF (Schweizer Rundfunk - Anm. d. Red.) den „Apfelschuss“. Ziel war es, zu überprüfen, ob es möglich sei - wie im berühmten Drama Friedrich Schillers „Wilhelm Tell“ zu Buche gebracht - auf eine Distanz von rund 80 Schritten einen Apfel zu treffen.

Der Legende nach soll der Schweizer Freiheitskämpfer Wilhelm Tell um das Jahr 1300 von seinem Landvogt dazu gezwungen worden sein, auf diese Entfernung einen Apfel vom Kopf seines Sohnes zu schießen und damit Erfolg gehabt haben. Bichler testete nun mit einer von ihm rekonstruierten und selbst gebauten Waffe - dem ersten schießtauglichen, originalgetreuen Nachbau von Tells Waffe - ob das technisch möglich gewesen sein kann. Er maß sich damals mit Simon Beyeler, einem mehrfachen Weltmeister im Armbrustschießen und dessen moderner Waffe aus dem 21. Jahrhundert - und wurde nur ganz knapp Zweiter.

Der Obmann des Puchberger Burgvereins „Historia Vivens 1300“ ist weit über die Landesgrenzen hinaus für seine Recherche und handwerklichen Fertigkeiten bekannt und genießt in Fachkreisen große Bewunderung. Er hat es sich nicht nur zur Aufgabe gemacht, mit seinem Verein die Burgruine Puchberg aus dem Dornröschenschlaf zu wecken und Geschichte erlebbar zu machen (die NÖN berichtete) - seine besondere Leidenschaft gilt der Rekonstruktion und Erforschung historischer Armbrüste. Als Bogner - im Mittelalter einer der wichtigsten Handwerksberufe - hat er es, will man der heimischen und internationalen Fachwelt glauben, zu wahrer Meisterschaft gebracht.

„Ich habe schon als Kind gerne Ritter gespielt!“ Andreas Bichler über seine Leidenschaft.

„Ich habe schon als Kind gerne Ritter gespielt und - damals verbotener Weise - in der Burgruine neben der Burg viel Zeit verbracht“, erzählt er der NÖN mit einem Augenzwinkern. Heute muss er sich dabei nicht mehr verstecken - wir sitzen im Garten seiner Heimatgemeinde und sprechen über seine Passion. „Als Techniker ist schon der Zugang spannend“, erzählt der hauptberuflich im Bundesdienst tätige Puchberger, „man fragt sich: Wie funktioniert so eine Waffe, wie leistungsfähig ist sie - und, ist es möglich, sie mit damaligen Mitteln nachzubauen?“ Warum ein solcher Nachbau so schwierig ist? „Es gibt kaum Literatur“, erzählt Bichler, „ein paar Standardwerke, in denen zum Thema viel theoretisiert wird, manches ist noch nie nachgebaut worden.“

Man müsse sich mit der Thematik intensiv auseinandersetzen, gründlich recherchieren und viele praktische Versuche machen, bevor man so ein Werkstück in die Tat umsetzen könne. Er habe Kontakte zu Museen in ganz Europa und es würden zahlreiche Anfragen zu wissenschaftlichen Arbeiten oder Leihgaben an ihn herangetragen. Er selbst publiziere laufend Fachartikel zum Thema „Historische Armbrust“.

In seiner Werkstatt hinter dem Haus schaute ihm im Vorjahr sogar der ZDF in seiner Doku „Mehr als nur ein Bogen. Die Geschichte der Armbrust“ über die Schultern. Auch der NÖN gibt er einen kleinen Einblick, wie ein solcher Bogen hergestellt wird: „Im Wesentlichen besteht ein solcher Kompositbogen aus zwei Materialien: Horn (im Mittelalter war Steinbockhorn sehr beliebt) und Sehnen von Kühen oder Hochwild, die dann aufbereitet werden.“ Der Hornblock müsse enormen Druckkräften standhalten und die Sehnen entsprechend elastisch sein. Weil der Knochenleim nur langsam trockne, dauere so ein Bogenbau mindestens ein ganzes Jahr. „Da lernst du dich in Geduld zu üben“, schmunzelt Bichler mit einem Seitenblick auf Gattin Karin, die ihm hier durchaus zustimmt. „Wir sind beide sehr kreative Menschen“, betont sie, „ich unterstütze meinen Mann hier zu hundert Prozent. Wenn man Talent hat, muss man etwas daraus machen!“