Der Diebstahl eines Fahrzeugs vor rund zwei Monaten ist geklärt. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich mitteilte, konnte der Täter ausgeforscht werden.

In der Nacht von 4. auf 5. September öffnete der 19-Jährige die unversperrte Tür zu einer Garage in Neunkirchen und nahm den grünen Ford Fiesta unbefugt in Betrieb – der Schlüssel steckte. In den frühen Morgenstunden wurde schließlich die FF Puchberg zu einem Einsatz gerufen – das Fahrzeug war auf der L 26 kurz vor Puchberg in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen.

Im Fahrzeug war allerdings niemand anwesend. „Beamte der Polizeiinspektion Neunkirchen erhoben, dass es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um den entwendeten Pkw aus Neunkirchen handelte und konnten den Lenker ausforschen“, so die Exekutive.

Der 19-Jährige aus dem Bezirk ist nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins und gab sowohl den Pkw-Diebstahl, als auch den verursachten Unfall zu. Nach dem Unfall war er zu Fuß nach Neunkirchen gegangen. Er wurde angezeigt.