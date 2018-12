Bereits das siebente Mal übte sich der Puchberger Friedrich Zwickl als Schriftsteller - und präsentierte am Freitagabend im Burgsaal seiner Heimatgemeinde sein neuestes Werk.

Diesmal dreht sich in dem 120 Seiten starken Buch alles um die Kapellen, Kreuze und Marterl in Puchberg und deren Entstehungsgeschichte. All diese "kleinen Kunstwerke", wie Zwickl sie nennt, würden eine Geschichte erzählen und seien einst stets aus einem bestimmten Anlass erbaut worden.

Teil der Einnahmen geht an das Elisabethkircherl

Unter anderem berichtet Zwickl in seinem neuen Buch über das Arnoldi Mausoleum, welches 1899 erbaut wurde und nach Leo de Arnoldi, dem Erbauer der Zahnradbahn auf den Schneeberg benannt wurde. Weil aber niemand bereit war, die Renovierungskosten zu übernehmen, wurde es 1965 abgetragen.

Für Zwickl ein Verlust: "So etwas darf uns mit dem Elisabethkircherl am Schneeberg nicht passieren, weshalb zwei Euro jedes verkauften Buches an die Renovierung des Kircherls gehen", will der Puchberger damit einen kleinen Beitrag leisten.

Auch Ortspolitik wohnte der Präsentation bei

Erhältlich ist das Werk im Fremdenverkehrsamt sowie in der Puchberger "Spar"-Filiale. Bei der Präsentation mit dabei neben Dechant Wolfgang Berger und ÖVP-Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer waren auch SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl sowie SPÖ-Gemeindevorstand Gerhard Zenz.

Mehr zum neuen Buch auch in der nächsten NÖN-Printausgabe!