Christian Mosers Buch: Ein Leben in zwei Welten

Das hat es bisher wohl auch noch nicht gegeben: Neben Ex-Chefermittler Ernst Geigers Buch „Heimweg“ fand sich dieser Tage das Werk eines zweiten gebürtigen Puchbergers in den Bestsellerlisten wieder: Auch Christian Mosers „Unter Deutschen“ kletterte in den Beliebtheitsrankings rasch auf die vorderen Plätze.

Autor war der 52-Jährige bisher noch nicht – trotzdem hat der heutige Kommunikationsberater beruflich schon viel erlebt. War sein erster Job Lagerarbeiter im Supermarkt, führte ihn sein Weg später in den Journalismus und in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Er war nicht nur für den „Ö3“-Wecker oder das „Ö1“-Mittagsjournal tätig, sondern auch für die ORF-Aushängeschilder „ZiB 3“ und „ZiB 2“.

In seinem Buch, das im eigenen Verlag erschienen ist, widmet sich der Unternehmer „deutsch-österreichischen Hass-Liebes-Geschichten“, wie er es selbst nennt. An der Entstehung des Buches „schuld“ ist seine Frau Kirsten, die er im Rahmen seines beruflichen Aufenthaltes in Deutschland kennen- und lieben lernte – sie selbst stammt aus Hannover.

„Es ist ein augenzwinkerndes und naserümpfendes Buch, das zwei Kulturen zum Schmunzeln bringen soll“, meint Moser selbst zu dem 250 Seiten starken Werk. Mit Humor hat Moser nicht nur private, sondern auch berufliche Anekdoten zusammengetragen – etwa über die Bürokratie in beiden Ländern oder den hohen Stellenwert von Titeln. Verfasst war das Buch schnell: „Ich war 15 Jahre im Aktuellen Dienst tätig, ich bin ein Schnellschreiber.“

Auch wenn Moser heute in Wien lebt, ist die Verbindung zu seiner Heimat nach wie vor eine große: „Das ist total emotional, schließlich habe ich die ersten zehn Jahre meines Lebens hier gelebt. Puchberg ist für mich Heimkommen!“ Ein zweites Buch ist übrigens gut denkbar: „Das schreibt sich fast von selbst“, meint Moser.