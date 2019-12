Nach über 30 Jahren als Bürgermeister zog sich Michael Knabl 2017 als SPÖ-Ortschef zurück – seitdem lenkt Florian Diertl die Geschicke der Kurgemeinde. Am 26. Jänner gilt es für ihn, den Bürgermeistersessel zu verteidigen – schließlich stellt die ÖVP den Anspruch, Erster bei dieser Wahl zu werden. Dass sie dies mit einem neuen Spitzenkandidaten, nämlich Johannes Jägersberger, erreichen will, habe Diertl überrascht, wie er gegenüber der NÖN Neunkirchen erklärt: „Ich bin jedoch gerne bereit, meine 30-jährige Erfahrung im Gemeinderat, davon 14 Jahre als Vizebürgermeister und seit 2017 als Bürgermeister, für unsere Gemeinde weiterhin einzubringen“, erklärt er zuversichtlich. Und fügt hinzu: Er trete als „Bürgermeister mit Erfahrung“ an.

Das Team rund um den Spitzenkandidaten hat sich gegenüber 2015 stark verändert: Neben Vizebürgermeisterin Petra Gutleben (siehe Artikel rechts) gibt es weitere Abgänge: Rene Koch, Franz Leitner und Gerhard Zenz kandidieren nicht erneut, neu auf der Liste sind hingegen Sabine Zenz (Platz drei), Naturfreunde-Obmann Thomas Kollmann (Platz acht) sowie Herbert Huber, Alexander Hartberger, Alexander Ultscher sowie Edith Zenz auf den Plätzen zehn bis 13. Aber auch amtierende Gemeinderäte sind wieder mit dabei – Mandatarin Kerstin Wanzenböck, die erst mit Michael Knabls Abschied aus der Gemeindepolitik nachgerückt war, findet sich künftig etwa auf Platz sieben wieder. Ebenso mit dabei sind Doris Schlichtinger, Christoph Kögler oder Walpurga Hödl.

„Ich bin bereit, meine 30-jährige Erfahrung weiterhin einzubringen.“ SPÖ-Ortschef Florian Diertl zum Anspruch der ÖVP, Erster zu werden.

Diertl betont, die „erfolgreiche Arbeit zum Wohle für unsere Gemeinde“ fortsetzen zu wollen – und das mit einem Team aus „erfahrenen und neuen Kandidaten“, wie er es formuliert. Neben der ÖVP gibt es jedoch zusätzliche Konkurrenz für den Ortschef: Neben der FPÖ tritt erstmalig auch eine Arbeitsgemeinschaft mit Walter Höller an der Spitze an. Aktuell hält die SPÖ bei elf, die ÖVP bei neun und die FPÖ bei einem Mandat.