Direktorin in Pension: "Meine Tür stand immer offen!"

Als Erika Grundtner im Jahr 2007 von Ternitz nach Puchberg wechselte, beerbte sie einen nicht unprominenten Hauptschuldirektor im Amt: Langzeitbürgermeister Michael Knabl, seit 2017 Ortschef außer Dienst, ging damals pünktlich zu seinem 60er in Pension. Und die damals 47-jährige Pädagogin rückte zur Chefin auf.

Was sie als Leiterin so vorhabe, wollte die NÖN damals von ihr wissen. „Ich werde einmal in den Schulalltag hineinschnuppern und versuchen, das Bestmögliche aus dem Schulstandort zu machen“, wurde sie damals in einem Bericht zitiert.

Knapp 15 Jahre später ist es Grundtner selbst, die Abschied nehmen muss – mit 1. Jänner trat die Wartmannstettnerin offiziell in Pension, nachdem sie bereits zuvor im Rahmen eines Sabbaticals ein Jahr Auszeit genommen hatte. Ihre Bilanz über 15 Jahre Leitungstätigkeit fällt positiv aus: „Eines meiner Ziele war es, den Schulstandort zu erhalten – das war ja nicht immer so selbstverständlich. Dieses Ziel ist jedenfalls erfüllt“, sagt Grundtner.

Nicht nur in der Kanzlei, auch im Klassenzimmer

Dass sie einmal die Karriere einer Lehrerin einschlagen will, war der heute 62-Jährigen schon früh klar: „Diesen Wunsch hatte ich schon in der Volksschule.“

Neben Mathematik, Physik, Chemie und Biologie tat es ihr später mehr und mehr auch der Sport an – die Turnlehrerprüfung war daher ein logischer Schritt. Nach Stationen an der HS Augasse sowie der Sport-HS in Ternitz folgte schließlich der Sprung nach Puchberg. Dass sie dort trotz des Direktorenpostens nach wie vor in der Klasse stand, sei ein Vorteil gewesen, glaubt Grundtner: „Weil ich dadurch jedes Kind einmal unterrichtet und damit gekannt habe. Und in der Direktion war meine Tür immer offen!“

Stolz ist Grundtner, die in ihrer Heimatgemeinde Gemeinderätin und SPÖ-Ortsparteiobfrau ist, auf vieles: Neben der Kooperation mit Sportvereinen sowie höheren Schulen, der fix im Stundenplan verankerten Begabtenförderung oder der Teilnahme an kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen nennt Grundtner die Aktivitäten des Chores oder das alle zwei Jahre stattfindende Schulfest in der Schneeberghalle.

„Ein jedes Kind ist dabei auf der Bühne gestanden und so etwas bleibt fürs Leben“, ist sie überzeugt. Was ihr abseits dessen wichtig war: An die Gräueltaten des Nationalsozialismus erinnern. Das geschah nicht nur mit Exkursionen ins frühere KZ Mauthausen, sondern auch mit Besuchen von Zeitzeugen. „Es ist wichtig, so etwas anzusprechen, weil es sich nie mehr wiederholen darf!“

Sport, Kultur und Mitarbeit im „SOMA“ in der Pension

Heute sieht Grundtner die Mittelschule sehr gut aufgestellt – nicht nur personell, sondern auch was die Ausstattung betrifft: So finden sich seit einiger Zeit auch interaktive Tafeln in den Klassenzimmern. Sie selbst will sich im Ruhestand vor allem um ihre zwei Enkelkinder kümmern. „Daran habe ich viel Freude“, sagt sie. Abseits dessen stehen sportliche Aktivitäten wie Ski fahren oder Langlaufen ebenso wie der Besuch von Konzerten oder Theaterveranstaltungen am Programm.

Neben der Ortspolitik ist Grundtner auch im sozialen Bereich engagiert: Etwa als ehrenamtliche Mitarbeiterin im „SOMA“ Ternitz. Die Schule wird Grundtner trotz alldem ein wenig abgehen, gibt sie mit einem Schmunzler zu: „Vor allem den persönlichen Kontakt zu den Kollegen und den Kindern werde ich vermissen. Einfach das Herzliche“, meint sie.

Die Leitung der Schule hat nun Werner Schneider inne. Er folgte Ende 2019 auf Andrea Wernhart und leitet seitdem die Mittelschule Grünbach sowie die Volksschule Höflein an der Hohen Wand.

