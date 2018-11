„Weil ich sehr gerne neue Leute und Kulturen kennenlerne, war es für mich schon immer ein großer Traum, einmal länger in einem anderen Land zu leben.“ Sagt Julia Krumböck, 22 Jahre, die ursprünglich an der Wirtschaftsuni in Wien studiert, aktuell aber in den USA lebt. Konkret in Waltham im US-Bundesstaat Massachusetts, wo sie an der Bentley University die Schulbank drückt.

"Studenten aus der ganzen Welt"

An der Uni absolviert die 22-Jährige Kurse, die sie sich in Wien schließlich anrechnen lassen kann. „Es studieren hier viele Studenten aus der ganzen Welt und pro Semester gibt es circa 70 Austauschstudenten“, kennt Krumböck die Details. Gemeinsam mit einer Amerikanerin teilt sich die Studentin ein Apartment.

Besonders gefällt ihr die Gemeinschaft an der Uni: „Hier ist es so, dass fast alle Studenten direkt am Campus leben. Es ist wie ein eigenes, kleines Dorf, da der Campus für die Anzahl an Studenten ziemlich groß ist. Was sehr schön ist, denn man hat hier das Gefühl, Teil einer großen Community zu sein“, freut sich die Studentin, ein typisches „American College Life“ absolvieren zu können.

Die WU-Studentin hat sich an der Bentley University in den USA gut eingelebt. | privat

Aber auch sonst hat die Puchbergerin schon einiges von Amerika gesehen – denn ihr USA-Aufenthalt startete mit einem Roadtrip durch Florida. Und zu Jahreswechsel kommt Besuch aus Österreich. „Wir feiern gemeinsam Silvester, was mich sehr freut“, so Julia Krumböck zur NÖN.

Für die Zukunft kann sie sich durchaus vorstellen, noch einmal ins Ausland zu gehen. Im Jänner 2019 jedenfalls steht – zumindest vorerst – der Rückflug nach Österreich am Programm. Mit im Gepäck: Ganz viele Freundschaften und unzählige Erinnerungen.