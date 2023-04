Neue Obfrau für Musikschulverband Schneebergklang

Nicht nur, dass der Musikschulverband Schneebergklang eine neue Spitze hat – erstmals in seiner Geschichte steht dem Verband auch eine Obfrau vor. Einstimmig wurde Sabine Zenz, geschäftsführende SPÖ-Gemeinderätin in Puchberg am Schneeberg, zur neuen Chefin bestellt. Nötig war die Neuwahl durch den Rücktritt von Martin Bramböck als Gemeinderat geworden. Der Grünbacher hatte nach der Gemeinderatswahl 2020 das Amt von seinem Langzeit-Vorgänger Rudi Gruber übernommen.

Zenz, seit 2020 im Puchberger Ortsparlament tätig, freut sich auf ihre neue Aufgabe. „Nachdem ich selbst Musikantin mit Herz und Seele bin und Musik ein wunderbarer Teil in meinem Leben ist, ist es mir wichtig, dass auch anderen diese Möglichkeit geboten wird.“ Als Obfrau der Trachtenkapelle und Mitglied des Puchberger Kirchenorchesters wisse sie um die Notwendigkeit von Nachwuchs, um musikalische Traditionen aufrecht zu erhalten, wie sie sagt: „Ich möchte nicht nur das Projekt ,Bläserklasse‘ aufrecht erhalten, sondern auch Schlagzeug und Streicher fördern. Es sollten alle Instrumente gleiche Wichtigkeit erhalten.“ Was die Finanzen betrifft, will Zenz für „einen guten Ausgleich“ sorgen – die Kosten für die Eltern sollen „so gering wie nur möglich sein“, verspricht die neue Obfrau gegenüber der NÖN.

Mit Grünbach am Schneeberg, Würflach, Puchberg am Schneeberg, Höflein an der Hohen Wand, Willendorf, Schrattenbach und der Gemeinde Hohe Wand (Bezirk Wiener Neustadt-Land) gehören dem Musikschulverband sieben Gemeinden an. Vizeobmann bleibt Würflachs Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP).

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.