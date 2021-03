Ein halbes Jahr lang leitete Markus Gruber bereits interimistisch die Geschicke der Ortsstelle des Roten Kreuzes in Puchberg – dieser Tage übernahm der 33-Jährige nun auch offiziell diese Agenden. Im Rahmen einer Neuwahl wurde er zum Ortsstellenleiter gewählt, den Stellvertreterposten übernahm Alexander Ultscher. Weitere Ausschussmitglieder sind neben Puchbergs Vizebürgermeister Christian Dungl (SPÖ) auch die ÖVP-Gemeinderäte Reinhard Rattner und Christoph Jägersberger sowie SPÖ-Mandatar Herbert Huber.

Gruber, der beruflich im Bereich der Bauwirtschaft tätig ist, freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich war bereits bisher Teil des Leitungsteams als Schriftführer-Stellvertreter und nachdem sich mein Vorgänger Roman Lechner aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte, habe ich das später übernommen.“ Als die offizielle Wahl dann zur Sprache gekommen sei, habe er sich dazu entschlossen, anzutreten: „Ein großes Ziel ist natürlich, die Ortsstelle personell wieder so aufzustellen wie früher. In den letzten Jahren sind viele in Pension gegangen und bei den Jüngeren ist das Interesse oftmals nicht so gegeben.“ Beim Roten Kreuz ist Gruber übrigens seit dem Jahr 2012 tätig, stets im Rettungsdienst.

Erhalt der Ortsstelle als wichtiges Ziel

Positiv bewertet die Neuaufstellung auch Ortschef Florian Diertl (SPÖ): „Ich freue mich sehr, dass es ein neues Team gibt, wünsche den Verantwortlichen alles Gute und bin überzeugt davon, dass die Zusammenarbeit mit der Gemeinde so gut weiterlaufen wird wie bisher.“ Was dem Ortschef noch wichtig ist: Dass die Ortsstelle Puchberg dauerhaft erhalten bleiben soll. „Das ist mir naturgemäß ein großes Anliegen und ich freue mich, dass es vonseiten der Bezirksstelle hier eine Zusage gab.“

Der Erhalt ist auch dem neuen Ortsstellenchef ein Anliegen: „Wir müssen daher auch schauen, dass wir uns personell so aufstellen, dass der Erhalt auf lange Sicht gesehen gesichert ist“, erklärt Markus Gruber im Interview mit der NÖN.