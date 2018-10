Wer, wenn nicht er, kennt den Schneeberg so gut wie seine Westentasche? Da liegt es nahe, dass der gelernte Tischler und jetzige Verschublokführer bei der ÖBB, Karl Tisch aus Schneebergdörfl, seine Erlebnisse und Erfahrungen, aber auch Überliefertes in Form eines Buches veröffentlicht.

Lange hat Tisch an dem Werk gearbeitet, jetzt ist es fertig – und wird kommende Woche erstmals bei einer Veranstaltung in Neunkirchen präsentiert. Am Samstag, 20. Oktober, präsentiert der „Schneeberg-Karl“, wie er von vielen genannt wird, sein 300 Seiten dickes Buch im Alten Eiskeller der Familie Hausmann in Puchberg – Beginn ist um 19 Uhr.

Was dieses Buch ganz besonders einzigartig macht? Tisch hat die Antwort schnell parat: „Eindrücke und Phänomene, überliefert von der Geschichte und erzählt in vielen Episoden und Geschichten, festgehalten in eindrucksvollen Aufnahmen, ergänzt durch historisches Bildmaterial!“