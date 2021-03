Wenn man an Puchberg und ans Wandern denkt, kommt einem wohl als erstes der Schneeberg in den Sinn. Dabei hat die Gegend neben dem majestätischen Wahrzeichen auch noch andere Sehenswürdigkeiten zu bieten. Eine davon ist der Himberg.

Mit seinen 948 Metern ist er ein beliebter Aussichtsberg, von dem man einen guten Blick auf den Schneeberg hat. Gerade jetzt im Frühling freuen sich die Wanderer über die unzähligen Schneerosen auf ihrem Weg zum Gipfel. „Früher gab es sogar einen Lift, ein Gasthaus und ein kleines Wildgehege“ stellt der „Schneeberg-Koarl“ Karl Tisch der NÖN einmal einen ganz anderen Berg vor: „Leider wurde der Lift abgebaut und das Gasthaus nicht mehr weitergeführt.“

Der Himberg hat zwei Denkmäler, einige Aussichtswarten und gut markierte Steige, doch eines hat ihm bis vor Kurzem gefehlt: Ein richtiges Gipfelkreuz! „Vor drei Jahren hat sich Xandi Kirschner ein Herz genommen und ein kleines Holzkreuz mit einem Gipfelbuch oben angebracht“, lobt Tisch den Kameraden von der Bergrettung, „wir haben gemeinsam mit einigen Freunden ein schönes, natürliches Gipfelkreuz gezimmert und es am höchsten Punkt, am Platz des ehemaligen Senders, aufgestellt.“

Besonders freut sich Gerhard Kirschner über das neue Gipfelkreuz auf „seinem“ Hausberg, den er gemeinsam mit seinen Söhnen mehrmals pro Woche erklimmt. „Für mich ist der Himberg ein Ort der Entspannung – es erfüllt mich mit Glück, dass ich hier meinen Gefühlen und Gedanken freien Lauf lassen und dem Alltag entfliehen kann“, verrät er der NÖN, „mit meinen besten Freunden haben wir das neue Kreuz mit viel Liebe aus Lärchenholz und einem Fuß aus Schmiedeeisen gemacht.“ Verankert und befestigt worden sei dieses dann am 7. März, neben dem Kreuz seines Sohnes: „Für alle Puchberger und alle Menschen, die den Himberg so lieben wie ich!“

Auch ein neues Gipfelbuch erwartet die Wanderer. Das alte Gipfelbuch sei voll – gerade in dieser schwierigen Zeit hätten die Menschen so viele Sorgen und Wünsche niedergeschrieben. Im Sommer soll es von Dechant Wolfgang Berger feierlich in Anwesenheit der fleißigen Erbauer Gerhard und Alexander Kirschner, Andreas Mijatovic, Josef Wurzinger, Karl Tisch, Johann Illmaier und Nico Esser gesegnet werden. „Und so kamen dann endlich der Himberg und auch Xandi und Gerhard Kirschner zu einem richtigen Gipfelkreuz“, freut sich der „Schneeberg-Koarl“.