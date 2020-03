Schneebrett riss Tourengeher mit .

In der Früh des 7. März wurde die Bergrettung Niederösterreich/Wien zu einem Lawineneinsatz in der Breiten Ries am Schneeberg alarmiert. Ein Mann stieg alleine über den Eibelweg und schließlich die Skitourenvariante Adlerhorst auf. Kurz vor dem Erreichen des Tourenziels löste sich auf ca. 1.900 m aus noch unbekannten Gründen eine Schneebrettlawine, welche ihn ca. 450 Höhenmeter in die Tiefe riss.