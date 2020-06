Zur Person

Lukas Johne (38 Jahre), geboren in Wien, aufgewachsen in Puchberg am Schneeberg. Johne studierte Schauspiel und Philosophie. Er stand in zahlreichen Produktionen auf der Bühne des Burgtheaters und spielte 2016 mit Hollywood-Star Brad Pitt einen Wehrmachtssoldaten in dem Thriller „Allied“. In der fünften Staffel der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ stellte er einen Wachmann im Gefängnis dar.

Termine

Das Stück „Sappho. women in love. war. and poetry“, ist am 3., 10., 17., 24. Juli, 19 Uhr zu sehen, eine Matinee am 26. Juli, 11 Uhr, am Kirchenplatz in Puchberg.

Die Kunstinstallation „(M)ANONYM – es bleibt unter uns“ ist am 4., 11., 18. und 25. Juli jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Stück ist eine in Kleingruppen begehbare Installation im Santolhaus Puchberg, kombiniert mit einer Publikumsdiskussion in Form einer Parkbeschallung aus dem Musikpavillon. Diskussionen gibt es jeweils von 17 bis 18 Uhr.